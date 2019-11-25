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Блокирование "Северного потока - 2" пойдет отдельной строкой в оборонном бюджете США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год", сказал Риш.

"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", - цитирует сенатора РИА Новости. При этом он выразил мнение, что санкции "убедят" строительные фирмы прекратить работу над проектом, так как американские ограничения "дорого им обойдутся".

В случае включения санкций в оборонный бюджет США, компании, занимающиеся строительством "Северного потока - 2", "закроются", в связи с чем, России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.

При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
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