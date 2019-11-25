"Роскосмос" контролирует ход строительства Восточного с помощью орбитальной группировки и дронов - Рогозин на встрече с Путиным

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация использует собственную спутниковую группировку для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.

"Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у "Роскосмоса" - нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли", - сказал Рогозин.

По его словам, проводятся съемки и отмечается, что произошло за неделю, чтобы процесс был очевидным, а "дальше информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей".