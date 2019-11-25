РФ достроит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова - глава "Ростеха"

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ не будет сворачивать строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, заявил "Интерфаксу" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Даже не обсуждается ( прекращение - ИФ), достроим", - заявил Чемезов в субботу, отвечая на вопрос о перспективах завершения строительства данного завода.

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет запущен в 2020-2021 годах, сообщил ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"2020-2021 год. С учетом ситуации в этой стране", - сказал Шугаев журналистам на авиасалоне "МАКС-2019".

По словам Чемезова, США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - отмечал ранее глава "Ростеха".