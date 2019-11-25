Новые корабли ЧФ провели учения в Средиземном море с ВМС Алжира

Корабли Черноморского флота провели учения с военно-морскими силами Алжира в западной части Средиземного моря.

В маневрах были задействованы вооруженный ракетным комплексом "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров", патрульный корабль новейшего образца "Василий Быков" и спасательный буксир СБ-739, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Экипажи российских и алжирских военных кораблей на тренировках учились проходить заминированные районы, контролировать гражданское судоходство в море, досматривать суда пиратов и контрабандистов.

Моряками также выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели, отработали противовоздушную оборону отряда кораблей и оказание помощи терпящему бедствие судну.

Сейчас корабли Черноморского флота ошвартованы в порту Алжира, их смогут посетить местные военные моряки. А черноморцы отправятся на экскурсии по историческим достопримечательностям.

Юлия Крымова (Севастополь)