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Российская газета

Новые корабли ЧФ провели учения в Средиземном море с ВМС Алжира

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Источник изображения: rg.ru

Корабли Черноморского флота провели учения с военно-морскими силами Алжира в западной части Средиземного моря.

В маневрах были задействованы вооруженный ракетным комплексом "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров", патрульный корабль новейшего образца "Василий Быков" и спасательный буксир СБ-739, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Экипажи российских и алжирских военных кораблей на тренировках учились проходить заминированные районы, контролировать гражданское судоходство в море, досматривать суда пиратов и контрабандистов.

Моряками также выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели, отработали противовоздушную оборону отряда кораблей и оказание помощи терпящему бедствие судну.

Сейчас корабли Черноморского флота ошвартованы в порту Алжира, их смогут посетить местные военные моряки. А черноморцы отправятся на экскурсии по историческим достопримечательностям.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
Алжир
Россия
Проекты
1135 Буревестник
22160
Военные учения
ЧФ
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