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Интерфакс-АВН

Полк Ленинградской армии ВВС и ПВО завершил перевооружение на модернизированный вариант ЗРС С-300

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ЗРК С-300ПМ2
Самоходная пусковая установка 5П85СЕ2 и радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е2 (на заднем плане) зенитной ракетной системы С-300ПМ2 в экспозиции Парка "Патриот". Кубинка, 04.11.2015.
Источник изображения: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Дислоцированный под Воронежем полк Ленинградской армии ВВС и ПВО завершил перевооружение на модернизированный вариант системы дальнего действия С-300, сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Поступление военной техники второго дивизиона завершает программу перевооружения полка на модернизированный комплекс, отвечающий современным нормам. В ближайшее время расчеты дивизиона ЗРС С-300ПМ-2 заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техника уже прибыла в пункт постоянной дислокации полка в Воронежской области.

Штаб Шестой Ленинградской армии ВВС и ПВО расположен в Санкт-Петербурге. В составе армии - соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитных ракетных войск. Согласно сайту Минобороны, в зоне ответственности армии - воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн квадратных километров и свыше 3 тыс. км государственной границы.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
Компании
Минoбороны РФ
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