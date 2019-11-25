Военный союз Токио с Вашингтоном является препятствием к заключению мирного договора - Лавров

Если Япония искренне хочет заключить мирный договор с Россией, то в Токио должны признать российский суверенитет над южной частью Курильских островов.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистами на полях совещания глав МИД стран G20 в Нагое. Таким образом, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.

Тот накануне заявил, что правительство страны продолжит переговоры с РФ по мирному договору на основе своей базовой позиции - решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.

"При всем уважении к секретарю кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии", - цитирует Лаврова ТАСС. Он напомнил, что эта договоренность предполагает продвижение в обсуждении проблем, которые остаются в отношениях между странами на основе декларации 1956 года.

"В которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное", - подчеркнул министр.

По его словам, для заключения договора также является препятствием военный союз Токио с Вашингтоном. На этом аспекте Лавров отдельно заострил внимание в ходе своего общения с прессой. "Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям", - заявил он.

Лавров напомнил, что при согласовании советско-японской декларации, заключенной в 1956 году, Москва заявила, что реализовать ее можно только после прекращения военного присутствия США на территории Японии.