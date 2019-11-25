Системы С-400 в Турции не помешает работе натовской системы ПВО, так как не будут в нее интегрирована - министр

Стамбул. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставляемые РФ в Турцию зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 по определению не могут мешать работе системы ПВО НАТО, так как они не будут в нее встроены, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system (системы, работающей автономно от других систем - ИФ). Мы заявляем это с самого начала. С-400 будут работать автономно", - сказал Акар в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Выдержки из него приводят и турецкие СМИ.

Министр подчеркнул, что Анкара неоднократно объясняла это союзникам. Партнеры Турции по НАТО, в свою очередь, часто заявляли об опасениях, связанных как раз с тем, что С-400 не может сочетаться с другими средствами ПВО альянса.

Кроме того, Акар в очередной раз предупредил, что в случае отказа США передавать Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, Анкара оставляет за собой право рассмотреть альтернативные варианты.

"Естественно, мы будем вынуждены рассмотреть иные варианты. Этот факт должны уяснить все стороны", - подчеркнул министр.