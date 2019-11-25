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Военное обозрение

Лавров напомнил Японии о пункте декларации 1956 года о необходимости вывода войск США

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Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу барьеров, которые мешают заключению полноценного мирного договора между РФ и Японией. Напомним, что ранее Владимир Путин предлагал японскому премьеру Синдзо Абэ заключить такой договор без каких-либо дополнительных условий. Однако в Токио от такого предложения отказались, заявив, что в тексте должен быть прописан пункт о "возвращении" Южно-Курильских островов. Напомним, что Шикотан, Итуруп, Хабомаи и Кунашир в Японии продолжают называть собственными Северными территориями.

По словам Сергея Лаврова, подписанию мирного договора мешает американское военное присутствие в Японии. Глава МИД России напомнил, что если говорить о букве декларации образца 1956 года, то там однозначно указывается на необходимость вывода американских войск с японской территории. Сергей Лавров напомнил, что этого ни произошло и что американские базы в Японии продолжают активно эксплуатироваться.

Лавров:

Военный союз (Японии) с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям.

Сергей Лавров отметил, что Россия уже высказала озабоченности в адрес Японии по поводу того, что американское военное присутствие в Стране восходящего солнца сохраняется.

Лавров:

Мы будем ждать от Токио ответа и на основании этого продолжим дискуссию.

Напомним, что Япония требует от России "возврата" островов Южных Курил, при этом, когда тема заходит о военном присутствии в Японии войск США, заявляет, что это "внутреннее дело Японии". В таком случае, официальному Токио в очередной раз стоит напомнить, что Курилы - внутреннее дело России по той простой причине, что это неотъемлемая часть нашей страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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