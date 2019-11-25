Март Хельме: быть уверенным в НАТО нельзя, готовимся к плану B (ERR, Эстония)

"Мы волнуемся из-за России", - заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. По его мнению, НАТО больше не способна защитить Эстонию от этой страны-агрессора, и поэтому ей, Литве и Латвии стоит разработать собственный запасной план.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (Консервативная народная партия) сказал в интервью финскому изданию Iltalehti, что Эстония совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, альянс находится в кризисе. Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) парировал, что все планы Эстонии сводятся к членству в НАТО, поскольку альянс жизнеспособен.

По словам Марта Хельме, запасной план необходим, поскольку правительство не может надеяться на то, что НАТО в любой ситуации гарантирует Эстонии территориальную целостность и независимость, передает ERR.

"Не хочу говорить, что Макрон на сто процентов прав, когда рассуждает о смерти мозга НАТО, но ясно, что у НАТО есть проблемы", - сказал Хельме.

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале ноября заявил, что европейские члены НАТО больше не могут полагаться на защиту со стороны США. "НАТО находится в состоянии смерти мозга, а Европа стоит на краю пропасти, и если она не начнет мыслить о себе стратегически как геополитический центр силы, то ей угрожает опасность утратить контроль над своей судьбой", - отметил Макрон.

По словам Хельме, сейчас идет подготовка эстонской позиции к предстоящему в Лондоне саммиту НАТО. "Готовим и запасной план, план В, то есть что Эстония и другие страны Балтии предпримут в случае, если слова Макрона окажутся правдой", - добавил министр.

Хельме заявил, что Эстония готовит запасной план вместе с Латвией и Литвой. "Мы не знаем точно, что собираются делать американцы. Наши министры недавно ездили в США, где все время говорили о Китае. Мало кто там считает важной темой Россию", - отметил министр.

Хельме печалит происходящее сейчас на Ближнем Востоке: американцы уходят, а Россия и Турция налаживают дружеские отношения.

"Мы волнуемся из-за России. Я говорил на заседании правительства, что мы должны узнать о планах наших "старших товарищей". Я имею в виду не только США, но и Великобританию, - сказал Хельме. - Нас волнует, что станет с безопасностью стран Балтии после Брексита и что случится с Германией после ухода Меркель с поста канцлера".

Лидер EKRE не уверен и во французах. "Хотят ли французы улучшить отношения с россиянами? Все неясно, - подчеркнул Хельме. - Никто не знает, что случится дальше, поэтому нам нужен запасной план. Но это не значит, что мы думаем, что Россия нападет на Эстонию".

По словам Хельме, своя роль в плане В и у Финляндии. "Уверен, что Финляндия заинтересована, чтобы на южном берегу Финского залива была независимая Эстония, а не снова Российская империя", - сказал министр.

Хельме отметил, что Россия, по его оценке, всегда представляла опасность для Эстонии, так будет и в дальнейшем. "Опасность зависит от того, кто в России у власти. Если в России диктатура и сделана ставка на "сильную руку", то для Эстонии это значит опасность войны. Если в России будет демократическое правительство, и ЕС договорится с Россией о безвизовом режиме, то это значит, что русские начнут активно заселяться в Эстонии. Это опасность другого рода. Наши отношения с Россией всегда будут сложными", - отметил Хельме.

По словам Хельме, не стоит Эстонии надеяться и на Европейский союз, поскольку он в мире не является "центром силы", и в будущем влияние ЕС станет еще слабее.

Хельме считает, что НАТО может выйти из кризиса, но не стоит на это надеяться, поэтому и нужно готовить другие планы.

До этого ни один ведущий эстонский политик не говорил о запасном плане на случай, если НАТО не сможет защитить Эстонию согласно пятой статье устава альянса.

Ратас: альянс жизнеспособен

"Все планы Эстонии сводятся к развитию нашего независимого оборонного потенциала и членству в НАТО. Альянс жизнеспособен и функционирует как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами. Я это хорошо знаю из встреч с главами государств и правительств НАТО, а также, например, недавнего визита в Афганистан, где в составе миссии служат и наши военные", - написал в социальных сетях Юри Ратас.

"Конечно, государства, входящие в состав НАТО, имеют разные взгляды, но реальное сотрудничество превалирует. В последние годы НАТО значительно укрепило коллективную оборону и покрытие сопутствующих затрат. С 2014 года союзники осуществляют воздушную оборону в Эмари, а с 2017 года в нашем государстве располагается военная часть НАТО под руководством Великобритании. Мы благодарны всем нашим союзникам за их вклад. Сегодняшняя безопасность Эстонии однозначно гарантирована", добавил Ратас.

По словам премьера, нет необходимости подвергать сомнению членство Эстонии в НАТО, а также сотрудничество с остальными 29 государствами-членами. "Безопасность Эстонии обеспечивается через трансатлантические связи внутри НАТО, и все, что мы делаем с союзниками и партнерами нашего региона, такими как Латвия и Литва, направлено на укрепление НАТО и единство Запада. Так мы обеспечиваем сохранность ценности и безопасность всего североатлантического пространства", - подчеркнул Ратас.

Об отсутствии альтернативы НАТО также заявили министр обороны Юри Луйк ("Отечество"), министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество"), председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа (Центристская партия).

Соцдемы требуют отставки Хельме

Оппозиционная Социал-демократическая партия потребовала от премьер-министра Юри Ратаса освободить от должности министра внутренних дел Марта Хельме, ставящего под сомнение дееспособность НАТО.

"Социал-демократы ожидают, что внешнеполитический курс Эстонии и впредь будет непоколебим, и члены правительства будут ему следовать. Министр внутренних дел Март Хельме в своих очередных высказываниях поставил под сомнение суть членства Эстонии в НАТО так же, как это сделал в предшествующем правительстве занимавший пост министра Михаил Корб, которого вы после этого освободили от должности. Мы ждем, что оценки, которые дает руководитель правительства, будут последовательными и твердыми. Мы хотим знать, когда вы отправитесь к президенту с заявлением об освобождении от должности Марта Хельме?", - вопрошают социал-демократы.