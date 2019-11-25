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Интерфакс-АВН

"Швабе" стремится расширить свои позиции в ОАЭ - гендиректор

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Участие холдинга "Швабе" в выставке Dubai Airshow 2019, которая завершилась в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), было направлено на расширение сотрудничества с этой страной, заявил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

"Мы активно развиваем международное сотрудничество с ОАЭ. Наряду с другими направлениями, это важная часть нашей повестки, и мы делаем много для того, чтобы расширить и укрепить здесь свои позиции. Участие в Dubai Airshow 2019, крупнейшем профильном мероприятии региона, безусловно, является необходимым шагом в этом направлении", - отметил Патрикеев, которого цитирует пресс-служба холдинга.

"Швабе" представил в Дубае прицельную, наблюдательную и лазерную оптику, сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В частности, на выставке была продемонстрирована лазерная система посадки самолётов, созданная специалистами Красногорского завода имени Зверева (входит в "Швабе"). Система применяется в условиях плохой видимости, когда посадка затруднена. Она состоит из трех лазерных маяков, которые обозначают пилоту самолета курс посадки и глиссадную плоскость. Управление системой производится с командного пункта инженером светосигнального оборудования или диспетчером посадки с пульта дистанционного управления.

На стенде холдинга также были выставлены стрелковые прицелы, бинокли и оптико-лазерно-тепло-телевизионная обзорно-прицельная система СОЛТ-25, предназначенная для поиска и опознавания целей с их дальнейшим отслеживанием, информирует пресс-служба.

Dubai Airshow 2019 работала в ОАЭ с 17 по 21 ноября. Выставка входит в пятерку крупнейших авиационно-космических салонов мира. Первое шоу состоялось в 1986 году под названием Arab Air. Авиасалон этого года был 16-м по счёту.

"Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России - сегодня это основное ядро оптической отрасли РФ. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. В частности, предприятия "Швабе" разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооружённых сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

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