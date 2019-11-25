El País (Испания): "Если мы ослабим НАТО, то это приведет к распаду ЕС"

Йенс Столтенберг предупреждает скептиков о том, что распад НАТО повлияет на единство Европы. ЕС и НАТО — это две стороны одной медали, сказал он в интервью газете "Паис". Он также отметил, что вести политический диалог с Россией возможно только при укреплении единства альянса.

Задача - показать, что НАТО всё ещё существует. И предупредить скептиков, например, президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что исчезновение этого важного трансатлантического связующего звена может положить конец единству Европы. "ЕС и НАТО - это две стороны одной медали", - предостерегает генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) во время интервью газете "Паис" 19 ноября в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Интервью было проведено за сутки до первого министерского заседания 20 ноября, которое проводит НАТО, после того как президент Франции фактически заявил, что Альянс - "не жилец", и потребовал обеспечения европейской обороны, независимой от США. "Любая попытка отстранить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и приведет к распаду ЕС", - предупреждает 60-летний норвежец Йенс Столтенберг, который на следующей неделе собирается отправиться в Париж, чтобы встретиться с Макроном. Скрытая цель визита: исключить риск того, что Франция подорвет авторитет Альянса и напугает европейские страны, которые больше доверяют Вашингтону, чем Брюсселю.

- 3 - 4 декабря в Лондоне пройдёт саммит НАТО, на котором организация отметит свое семидесятилетие. Как Вы думаете, она будет существовать через пять или десять лет?

- Конечно же, да. Без сомнения. Мы - самый успешный альянс в истории, потому что были способны меняться по мере того, как менялся мир. И мы продолжим это делать. Мы продолжим адаптироваться в моменты неопределенности, когда необходимы такие сильные многосторонние институты, как НАТО. Альянс поддерживает мир и предотвращает конфликты уже 70 лет и продолжит это делать и в последующие десятилетия.

- Но некоторые ключевые члены НАТО, например, США и Франция, поставили под сомнение принцип коллективной обороны, статью 5, согласно которой нападение на одного из членов альянса является нападением на альянс в целом. Ведь это важнейшая основа НАТО.

- Недавно я посетил США, и как президент Трамп, так и обе партии Конгресса четко выразили свою твердую приверженность НАТО. И мы знаем, что это не просто слова. После холодной войны США сократили свое присутствие в Европе. Сейчас они его увеличивают. Последний раз они вывели войска в 2013 году. Сейчас они опять расширяют свое присутствие. В следующем году мы осуществим учения на территории Европы, в которых примут участие самые большие по численности американские войска с конца холодной войны.

- Президент Макрон заявил, что Альянс находится в состоянии "смерти мозга". Как это восприняли Вы, человек, который возглавляет НАТО?

- На следующей неделе я отправляюсь в Париж, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Макроном. Сейчас могу сказать, что военно-политический блок НАТО отличают сила, практичность и тот факт, что он жизненно необходим для нашей безопасности. Единство Европы не может заменить трансатлантическое единство. Европейский союз важен, но он не может защитить Европу.

- Еще не настал момент, когда Европа должна повзрослеть и начать защищаться сама?

- Мы живем в мире, в котором необходимо держаться вместе. Правда в том, что перед нами стоит столько вызовов, угроз, рисков, что лучший способ защитить страну - это объединиться с другими странами. Когда мы вместе, мы в большей безопасности. Вот залог успеха НАТО. Пока любой потенциальный враг знает, что нападение на члена альянса спровоцирует реакцию всего альянса, нападений не будет.

- Новая Европейская комиссия, в которой пост Верховного представителя Союза по иностранным делам занимает Жозеп Боррель (Josep Borrell), поставила своей целью развитие обороны Европы. Соответствуют ли эти намерения планам НАТО?

- Я бы хотел поработать с Боррелем, моим давним другом. И я всячески приветствую усилия Европы по развитию обороны, потому что мы уже давно этого требуем. Но европейская оборона не может заменить НАТО, как стало ясно во время моей недавней встречи с канцлером Ангелой Меркель в Берлине. ЕС и НАТО - это две стороны одной медали. Мы не можем заставить себя выбирать между трансатлантическим и европейским единством. Нам необходимо и то, и другое. Любая попытка отстранить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и приведет к распаду ЕС. Европейский союз играет большую роль в обеспечении мира, стабильности и процветания. Но ЕС не может заменить НАТО, тем более после Брексита, когда 80% расходов на оборону альянса будут поступать от членов альянса, не входящих в ЕС.

- Вы настаиваете, что Европа не может защититься сама, но после присоединения Крыма Россией в 2014 году НАТО, похоже, тоже не может защитить Европу.

- Произошедшее с Крымом неприемлемо и доказывает, что впервые в Европе со Второй мировой войны Россия готова использовать вооруженные силы, чтобы захватить часть территории другой страны. Но Крым не является частью НАТО. Поэтому мы развернули войска на наших границах. Этим мы дали чётко понять, чтобы не осталось никаких сомнений, что мы никогда не допустим ничего подобного в странах НАТО. Это четкий сигнал. Если на члена альянса нападают, отвечает весь альянс.

- Франция, похоже, готова забыть о войне на Украине и примириться с президентом Владимиром Путиным. Вы сторонник такого сближения?

- Нам необходимо сдерживание, оборона и диалог. Не существует противоречий между тем, чтобы быть сильными и стойкими, и тем, чтобы предлагать возможность диалога. Напротив, при условии, что мы будем стойкими и будем поддерживать единство, мы сможем вести политический диалог с Россией. Я твердо убежден, что мы должны стремиться улучшить отношения с Москвой. Но мы не можем пожертвовать нашими принципами или безопасностью.

- Турция напала на Сирию, не посоветовавшись с членами альянса. Это ставит под угрозу слаженность действий НАТО?

- НАТО не присутствует на севере Сирии. И существуют разные мнения относительно вторжения Турции на эту территорию. Я выразил глубокую обеспокоенность последствиями этого вторжения. И надеюсь, что это не поставит под угрозу важные достижения нашей всемирной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - прим.ред.).

- Но НАТО присутствует в Сирии. А именно Испания развернула там ракетный комплекс "Патриот". Вы думаете, они должны там остаться?

- Да. Я приветствую подобные действия и надеюсь, что ракеты там останутся, поскольку они помогли защитить мирное население и сохранить мир.

- Что произойдет, если на Турцию нападет третья страна? Будет ли использована статья 5?

- Статья 5 не зависит от того, развернуты ракеты члена альянса или нет. Это политическое решение.

"Между членами альянса всегда были разногласия, в этом нет ничего нового"

- Вы один из немногих западных лидеров, у которого, похоже, хорошие отношения с Дональдом Трампом. В чем секрет?

- Мне важно поддерживать хорошие рабочие отношения со всеми лидерами стран НАТО. Когда я с ними встречаюсь, то уделяю внимание темам, которые нас объединяют, например, безопасности, или тому, что европейские страны члены НАТО сейчас сильно продвинулись вперед. Как заметил Трамп, бремя ответственности было распределено несправедливо, но мы уже достигли положительных изменений. Европейские государства добавят 100 миллиардов евро на военные расходы в период с 2016 года до конца следующего года. Беспрецедентное увеличение в истории нашей безопасности.

- Некоторые аналитики считают, что жалобы США преувеличены, поскольку лишь 5% их оборонного бюджета расходуется на Европу. Всё остальное идет на другие цели.

- Это правда, что США являются мировой державой. Но, например, ядерное сдерживание является автоматической гарантией для членов НАТО. И хотя это весьма дорогое оружие развернуто на территории США, оно имеет большое значение для европейской обороны. Во время учений в 2015 году в Испании мы видели, как американские силы быстрого реагирования были всего за несколько часов доставлены из Северной Каролины на самолете, из которого они выпрыгнули с парашютами и приземлились на территорию Испании. Поэтому я думаю, что эта цифра [5%] касается американских войск, расположенных в Европе, но эти подсчеты немного искусственны. Правда в том, что США - это основное связующее звено всего альянса.

- С кем легче общаться: с Трампом или Макроном?

- Я так лидеров не сравниваю. Мне важно, чтобы военно-политический блок НАТО выполнял свою функцию. Всегда были разногласия, с момента его создания. В 1956 году произошел Суэцкий кризис. В 1966 году Франция вышла из военной организации НАТО, оставаясь участницей политической структуры. В 70-е годы Турция развернула войска на Кипре. В 2003 году война в Ираке. Между членами альянса всегда были разногласия, в этом нет ничего нового. Но раз за разом мы доказывали, что можем их преодолеть, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы быть вместе ради нашей безопасности, ради борьбы с терроризмом и с целью предотвратить любое нападение на членов НАТО.

Бернардо де Мигель (Bernardo de Miguel)