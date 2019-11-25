Доля гражданской продукции "оборонки" достигла почти 21%, но дальше двигаться будет сложнее - Мантуров

Мурманск. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Объем гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса, превысил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше годовых показателей, которые изначально предполагались", - сказал Мантуров, открывая в пятницу в Мурманске заседание координационного совета по промышленности Минпромторга России, посвященное диверсификации ОПК и участию субъектов РФ в этом.

Мантуров напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина объем гражданской продукции к 2025 и 2030 годам должен достигнуть не менее 30 и 50% соответственно.

По этой причине, считает министр, "дальше будет двигаться несколько сложнее". "Это потребует проектирования новых конкурентоспособных видов продукции, освоения технологий и производства, и, в конечном счете, выхода на новые ниши", - пояснил министр.

"Поэтому нам нужно уже сейчас максимально задействовать те компетенции в ОПК, которые мы нарастили за последние годы, и в полной мере использовать существующие возможности для масштабирования спроса на гражданскую продукцию оборонки", - сказал Мантуров, добавив, что речь идет и о внешнем и о внутреннем рынках.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 году планируется повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%.

В конце сентября вице-премьер Юрий Борисов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса выполняется неплохо.

"В целом идет неплохо. В 2018 году 20,8% - это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс", - сказал Борисов, отвечая на вопрос президента о работе над целевой программой диверсификации ОПК.