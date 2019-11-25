Войти
Интерфакс-АВН

Угроза распространения РСМД в мире усилила напряженность в мире - Путин

334
0
0

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Перспектива распространения ракет средней и меньшей дальности после выхода США из ДРМСД усилила напряженность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности России.

Он заявил, что в сложившихся условиях РФ должна адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Похожие новости
10.04.2019
США, приостановив участие в ДРСМД, ведут работы над новыми ракетами - Минобороны РФ
09.04.2019
Do Rzeczy (Польша): больше американских войск в Польше
25.02.2019
Dedefensa (Франция): Путин очерчивает потенциальный конфликт
21.02.2019
В Совфеде назвали условие для подписания нового договора о РСМД
17.08.2011
Юрий Соломонов: «Стратегические ядерные силы являются наиважнейшей составляющей национальной безопасности государства»
31.10.2007
Противоракетная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:53
  • 37
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 11:52
  • 1
Минобороны Украины готово учить НАТО, как бороться с Россией
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:47
  • 22
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"