Угроза распространения РСМД в мире усилила напряженность в мире - Путин

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Перспектива распространения ракет средней и меньшей дальности после выхода США из ДРМСД усилила напряженность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности России.

Он заявил, что в сложившихся условиях РФ должна адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал.