Путин заявил, что доля современного оружия и техники в армии достигла 68%

Президент отметил, что многие образцы такого оружия не имеют аналогов в мире

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил уровень оснащения российской армии современным оружием, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.

"Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%, при этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что "за последние годы было немало сделано для качественного укрепления всех силовых структур". На его взгляд, "во многом этому способствовало выполнение решений, принятых на заседании Совета безопасности России 5 июля 2013 года". "Так, были обновлены Военная доктрина и ряд других документов стратегического планирования, которые определили, конкретизировали направления совместной деятельности силовых ведомств по обеспечению безопасности России, также задачи по участию в обороне страны", - сказал Путин.

Сбалансированность компонентов

Путин при этом потребовал обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации страны и довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

"Наша задача на ближайшие десятилетия - продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", - сказал президент. В частности, продолжил он, "необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации - прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов".

"Они у нас не такие уж и большие, если посмотреть и сравнить, сколько на эти цели выделяется другими ведущими государствами мира", - заметил Путин.

По словам президента, несмотря на все бурные технологические изменения в мире, Вооруженные силы РФ "должны быть оснащены по последнему слову науки и техники".

"В ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии и на флоте, в других силовых структурах будет увеличиваться и должна быть доведена до 70%. И в дальнейшем - стабильно поддерживаться на данном уровне", - сказал глава государства.

Сбои в переоборудовании ОПК

Президент также потребовал не допускать сбоев в переоборудовании предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для выпуска современных видов вооружений и военной техники. "Организациям ОПК необходимо повысить уровень производственно-технической готовности для разработки и серийного производства современного вооружения и техники, мы должны подумать об этом заранее - так, как мы действовали на предыдущем этапе", - сказал он.

Глава государства напомнил, что были выделены значительные средства на переоборудование предприятий для выпуска современной техники. "Нам это удалось сделать, ни в коем случае нельзя допускать сбоев на следующих этапах работы", - подчеркнул он

"Одновременно нужно расширять номенклатуру и объемы выпускаемой гражданской продукции, в том числе в рамках выполнения национальных проектов", - отметил российский лидер.