Уровень новейших вооружений в силах ядерного сдерживания должен превышать 70% - Путин

Ново-Огарево. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - В ближайшие годы уровень новейших вооружений в российской армии должен быть доведен до 70% и не должен опускаться ниже, а в силах ядерного сдерживания - превысить этот уровень, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии и на флоте, в других силовых структурах будет увеличиваться и должна быть доведена до 70%, в дальнейшем - стабильно поддерживаться на данном уровне", - сказал Путин на заседании Совета безопасности страны.

При этом он подчеркнул, что "на важнейших направлениях развития - в стратегических ядерных силах, которые играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире - доля современного вооружения должна быть еще выше".

Как отметил президент РФ, "на практике это означает, что, несмотря на все бурные технологические изменения в мире, наши Вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники".

Путин подчеркнул, что действовать надо так, "как нам удалось это сейчас, а это редкое явление и для нашей страны, и для мира в целом в новейшей истории: нам удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира".

"Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем", - добавил президент.