Легендарному конструктору вертолетов Михаилу Милю – 110 лет

ЦАМТО, 22 ноября. Со дня рождения всемирно известного авиаконструктора Михаила Леонтьевича Миля 22 ноября 2019 года исполнилось 110 лет.

Коллектив конструкторов и инженеров под его началом заложил основы отечественного вертолетостроения и создал уникальные машины, которые опередили свое время. Вертолеты типа "Ми" работают на всех континентах земного шара. Общее количество выпущенных машин этого большого семейства превышает 30 тыс. ед.

Вертолеты, созданные инженерно-конструкторским коллективом под началом Михаила Миля, знают и любят во всем мире. Самое известное детище Михаила Леонтьевича – вертолет Ми-8, настоящий шедевр нашего авиастроения. Количество выпущенных за все время вертолетов семейства Ми-8/17 превышает 12 тыс. ед., а число его модификаций насчитывает более 120.

Михаил Миль родился 22 ноября 1909 года в Иркутске в семье железнодорожного служащего. С детства увлекался авиамоделизмом. Учился в Томском технологическом и Донском политехническом институтах. Там он начал заниматься авиаконструированием.

С 1931 года Михаил Миль работал в бригаде Никола Камова. Он принимал участие в испытаниях первого советского автожира КАСКР-1, работал над другими винтокрылыми машинами. В 1941 году он в качестве старшего группы отправился на фронт, где боевое крещение приняли советские автожиры А-7.

После войны Михаил Миль возглавил опытно-конструкторское бюро. Он создал вертолет Ми-1, который становится классикой вертолетостроения. На Ми-1 поставлено 27 мировых рекордов. За ним последовали первый отечественный десантно-транспортный вертолет Ми-4 и тяжелый вертолет Ми-6. Легкий Ми-2 и летающий кран Ми-10, опытный сверхтяжелый винтокрыл Ми-12 и, конечно же, мировой бестселлер – Ми-8. Михаил Леонтьевич всегда был полон новых идей и не останавливался на достигнутом.

"У главного конструктора две задачи: найти решение, обеспечивающее высокие тактические данные при заданном весе полезной нагрузки и хорошие летные данные с точки зрения управляемости, построить машину, хорошую для летчика; создать машину, хорошую в эксплуатации – простую, надежную, с высоким ресурсом", – говорил Михаил Миль о своей работе.

Вертолеты его разработки получили международное признание и у зарубежных коллег, и у эксплуатантов. После большой презентации советских вертолетов на авиасалоне в Ле-Бурже, в 1965 году зарубежные СМИ писали, что "в области вертолетостроения Михаил Миль завоевал пальмовую ветвь первенства".

Скончался Михаил Леонтьевич 31 января 1970 года, через несколько месяцев после того, как летные испытания начал опытный образец Ми-24. "Вертолетная боевая машина пехоты" – называл его Миль – автор идеи летающей машины огневой поддержки. Его дело продолжили соратники и ученики Михаила Миля, развивая и совершенствуя его решения.

Сейчас Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) ведет модернизация милевских вертолетов и разработку новых. МВЗ вместе с АО "Камов" войдет в состав создаваемого Национального центра вертолетостроения имени М.Л.Миля и Н.И.Камова. Вертолеты марки "Ми" выпускаются на серийных предприятиях "Вертолетов России" – "Роствертоле", Улан-Удэнском и Казанском заводах.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".