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Интерфакс-АВН

Рукоприкладство командиров в войсках растет - прокуратура РФ

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Военная прокуратура.

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - В Главной военной прокуратуре (ГВП) заявили о росте преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных, с начала года от них пострадали 100 военнослужащих.

"При общей стабилизации уровня преступности в войсках в текущем году наблюдается рост количества противоправных деяний, связанных с применением насилия в воинских коллективах, посягательств на военное имущество, бюджетные средства", - сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец.

По его словам, "воинские насильственные преступления зачастую обусловлены невыполнением младшими и старшими командирами базовых требований общевоинских уставов".

"Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных", - отметил Скребец, выступая в Совете Федерации в пятницу.

Он уточнил, что "большинство правонарушителей объясняют свои действия якобы недостаточностью уставных полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях".

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Страны
Россия
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