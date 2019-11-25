Переданные Украине военные суда были со штатным вооружением, отмыты и отремонтированы - источник

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Возвращенные Украине артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были не только отмыты, но и отремонтированы, на них было оставлено штатное вооружение, заявил "Интерфаксу" в пятницу источник в Крыму, знакомый с процессом передачи.

"На судах оставлено штатное вооружение. Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "украинские суда были отмыты, отремонтированы, кроме очистки санузлов, были поменяны шторки в ванной, в прачечной были постираны оставленная одежда и обмундирование экипажа".

По данным источника, акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно видео, предоставленного ЦОС ФСБ, после подписания акта передачи, украинский представитель помахал рукой и сказал: "Все!". Российский представитель: "До свидания! Всего доброго!"

В четверг адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил "Интерфаксу", что огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, не были переданы Киеву и остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу.

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллерийским установкам, а также радиоонавигационное оборудование", - сказал Полозов.

Он отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.

27 ноября 2018 года Центр общественных связей ФСБ обнародовал приказ о скрытном переходе кораблей ВМС Украины из Одессы в Бердянск через Керченский пролив.

Согласно предоставленной тогда ЦОС ФСБ копии контрольного листа о готовности украинского корабля "Никополь" по передислокации из Одессы в Бердянск, капитану 2-го ранга Гриценко была поставлена задача сформировать катерную группу в составе кораблей "Бердянск" и "Никополь", подготовить её для перехода через Керченский пролив.

"Переход осуществлять скрытно, вне границ береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота РФ и береговой охраны ФСБ РФ", - отмечалось в копии документа, написанной на украинском языке.

Командиру корабля "Никополь" была поставлена задача 23 ноября в 9:00 выйти из Одессы, совершить переход до Керченского пролива, там соединиться с буксиром "Яны Капу" и пройти пролив.

В четверг ЦОС ФСБ в ответ на заявление командующего ВМС Украины об "угробленных россиянами" судах распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, с исправной сантехникой.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают.

На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отмечалось в распространенном ЦОС ФСБ справочном материале.

В среду командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили".

"Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко в телеинтервью.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

"То, что мы увидели: действительно, не хватает (на судах - ИФ) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину кораблей.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.