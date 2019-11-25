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Погибшие специалисты в Архангельской области испытывали не имеющее аналогов в мире оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", - сказал Путин на церемонии вручения в Кремле вдовам специалистов, погибших в августе при испытаниях под Северодвинском, орденов Мужества, которые жертвам взрыва присудили посмертно.

Президент, обращаясь к семьям погибших, сказал, что эти специалисты "вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление".

По словам президента, "речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами".

"На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", - сказал глава государства.

Интерфакс напоминает, что 8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами.

"Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Персоны
Путин Владимир
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