Войти
Интерфакс-АВН

Сербский фигурант "шпионского видео" известен спецслужбам с 2012 года - президент Сербии

425
0
0
Александр Вучич
Александр Вучич.
Источник изображения: МО РФ

Брюссель. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы Сербии наблюдали за сербским фигурантом "шпионской видеозаписи" с 2012 года, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности сербский президент Александр Вучич.

По его словам, ранее отставной подполковник сербской армии З.К. контактировал с представителями разведслужб Хорватии.

"В 2012 году он связывался с хорватскими спецслужбами, так как должен был быть посредником при передаче документов о войнах в Хорватии", - сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что "сербским спецслужбам было известно о контактах З.К. с представителями российской разведки", и в частности о встрече, которая оказалась запечатленной на кадрах, ставших достоянием общественности.

При этом президент отметил, что саму съемку сделали не сотрудники сербских спецслужб.

"Наши службы получили данные, что в Земуне (район Белграда) в тот день, примерно в шесть часов вечера отставной подполковник армии Сербии З.К. встретится с Георгием Клебаном", - сообщил президент Сербии, подчеркнув, что все произошло 24 декабря 2018 года.

По его словам, имеется документация о контактах и некоторых других сотрудников российских служб безопасности с представителями военных структур Сербии, которая не стала достоянием общественности.

Вучич заявил, что в ближайшем будущем сербские спецслужбы проведут несколько акций против сотрудников ряда спецслужб, о деятельности которых против Сербии есть неоспоримые данные.

"В последующие дни вы увидите целенаправленные действия, о которых будет осведомлена общественность", - сказал он.

Ранее в четверг Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу РТС подлинность появившихся ранее в Youtube кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

Сербское издание "Блиц" ранее сообщило, что на видеозаписи, появившейся в YouTube 17 ноября, Клебан, бывший тогда помощником военного атташе посольства РФ в Белграде, передает сумку сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки размыто на видео.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Хорватия
Похожие новости
07.08.2019
Новая Польша (Польша): как "чертовы поляки" вступили в НАТО
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
13.12.2017
Военное сотрудничество: Сербия ближе с Западом или с Востоком?
27.03.2017
«НАТО пыталось вернуть сербов в каменный век»: возродит ли Белград былую военную мощь
25.03.2016
Контракт с Украиной подталкивает министра обороны Хорватии к самоубийству
25.06.2010
Производство танков М-84 позволит восстановить ОПК стран бывшей Югославии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли