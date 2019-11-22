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Интерфакс-АВН

ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ

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Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М. Архивное фото
Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантные войска в 2019 году получили два батальона бронетранспортеров "Ракушка" и боевых машин десанта БМД-4М, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"За прошедший период в войска поступили 2 батальонных комплекта современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", более 200 единиц различной автомобильной техники включая специальные бронеавтомобили, армейские снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы" - сообщили в департаменте.

По его данным, об этом было заявлено на заседании Военного совета ВДВ, прошедшего в Подмосковье под руководством командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. По данным СМИ, Сердюков осенью вернулся из командировки в Сирию, где он занимал должность командующего российской группировкой в республике.

В 2019 году военные сообщали о поступлении батальонного комплекта техники на вооружение псковского соединения ВДВ.

БМД-4М - это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные современными высокотехнологичными системами вооружения. Вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты "Аркан", 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, а также пулемет калибра 7,62 мм.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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