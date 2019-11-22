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Интерфакс-АВН

МИД РФ: санкционные угрозы США против Египта за покупку Су-35 - это агрессивное поведение

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Мария Захарова
Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ назвали агрессивным поведением угрозы США ввести санкции в отношении Египта за покупку российских Су-35.

"Мы обратили внимание на прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-35. Это очень агрессивное поведение", - сказала журналистам на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что подобное поведение - "это стиль Вашингтона".

Представитель МИД отметила, что США стараются помешать развитию связей РФ с другими странами: "Когда провалилась концепция и попытка изоляции России, перешли к плану "Б" и начали просто мешать всеми доступными средствами, используя все инструменты и механизмы, в том числе это касается и военно-технического сотрудничества".

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
Су-35
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