Войти
ТАСС

Путин 22 ноября обсудит с Совбезом РФ перспективы развития Вооруженных сил до 2030 года

159
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент также проведет совещание с рядом министров для обсуждения текущих экономических вопросов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с Советом безопасности РФ перспективы развития Вооруженных сил страны до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент проведет 22 ноября заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть перспективы развития Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

Заседания Совбеза РФ собираются как правило, раз в три месяца, в отличие от оперативных совещаний с постоянными членами СБ, которые Путин проводит один раз в неделю.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Кремля, президент в пятницу проведет совещание с рядом министров для обсуждения текущих экономических вопросов. Также у него запланирована встреча с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая ранее прибыла с визитом в Россию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.09.2018
Как сохранить целостность страны
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
30.04.2013
Россия наращивает «мускулы» на Южном Кавказе
23.11.2012
Забытый юбилей ТАПОиЧ
11.07.2012
Была без радости любовь, разлука будет без печали…
20.06.2007
МиГ-31 защитят и Сирию, и Иран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук