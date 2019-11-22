В США рассказали подробности испытаний последней версии танка "Абрамс" - M1A2 SEP V3

Источник изображения: Defence Blog/Mark Schauer

В США раскрыли подробности испытаний последней версии танка Abrams. Речь идёт об испытаниях версии M1A2 SEP V3.

Испытания M1A2 Systems Engineering Plan третьей версии состоялись на полигоне Юма в штате Аризона. На нём обычно испытывают самые разные технические средства, которые готовят к поставке в американскую армию. Танки исключением не являются. Именно на полигоне Юма тестировались абсолютно все версии "Абрамса", начиная с первой – разработанной ещё в 1970-х годах.

Во время испытаний экипаж танка M1A2 "Абрамс" SEP V3 получил задание по совершению марша на расстояние примерно 340 км по пересечённой местности.

Специалиста группы по испытаниям танка Роб Уилсон цитирует Defence Blog:

У нас несколько тестовых курсов, которые связаны с прохождением по различным типам дорог. По этим дорогам танки могут пойти при выполнении операций в различных частях света. Наша задача – прогнать танк по различным дорожным покрытиям на протяжении тысяч миль.

Одно из испытаний – тестирование танка после остановки на склоне холма при ограниченном количестве топлива в баках. По словам Уилсона, этот тест позволяет узнать, сможет ли оставаться по-прежнему эффективным топливный насос "Абрамса", сможет ли топливо эффективно доставляться к двигателю после остановки под существенным углом, когда топливо "осталось в одном из концов системы". "Существенным углом" в данном случае назван угол в 30 градусов.

Уилсон:

Мы проверяли эффективность топливного насоса на предмет того, сможет ли он перезапустить двигатель после некоторого перерыва в его работе на уклоне.

О результате этого теста почему-то не сообщается.

Источник изображения: Defence Blog/Mark Schauer

Фото Mark Schauer

Отмечается, что в ходе испытаний танк проходил проверку на устойчивость и на эффективность топливной системы и при различных боковых уклонах.

Дополнительная проверка коснулась тормозной системы M1A2 SEP V3, электроники управления огнём, танковой пушки (на скорострельность).

Также проверка коснулась элементов конструкции, которые были напечатаны на 3D-принтере. Проведено тестирование плиток Abrams Armor.

Представители группы проведения испытаний отмечают, что в последней версии танка реализовано множество систем встроенной диагностики, включая модульные (съёмные) средства, способные дать возможность экипажу диагностику проводить и в полевых условиях – без доставки на базу.

Отмечается, что у последней версии танка Abrams более тяжёлая броня, что предъявляет особые требования к подвеске.

Роб Уилсон:

Цель тестирования - подготовить его к бою. В конечном счёте, танк окажется у военных, и мы хотим, чтобы он был настолько совершенен, насколько это возможно, и чтобы работал безупречно.