В Южно-Китайском море зафиксирован взрыв до 20 клт – подозрение на АПЛ США

В Южно-Китайском море произошел мощный подводный взрыв силой от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте на глубине около 50 метров. Повышение радиоактивного уровня зарегистрировано в Китае и на острове Тайвань.

Как сообщают службы мониторинга Мирового Океана, момент взрыва зарегистрирован сенсорами 21 ноября около 18:22 по восточному времени США (02.22 мск).

Информация уточняется и проверяется. По данным военных источников, взрыв произошел на глубине примерно 50 метров, что вызвало ударную волну большой силы, которая и была зарегистрирована сенсорами, указывает портал halturnerradioshow.com.

Землетрясение в этом районе геологической службой исключено. В районе Южно-Китайского моря нет ничего, что само по себе могло бы объяснить такое возможное событие. Теоретически взрыв мог быть на борту находящейся в этом районе подводной лодки.

Отмечается, пишет Eadaily, что атомные подводные лодки ВМС США регулярно работают в этом районе Мирового Океана.