Отношения Москвы и Белграда не пострадают из-за возможного инцидента с участием сотрудника посольства РФ - Песков

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле выразили уверенность, что братские и союзнические отношения России и Сербии не пострадают в результате публикации видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлен факт передачи денег сотрудником российского посольства сербскому чиновнику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не совсем вопрос администрации президента, но уверены, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли этот инцидент повлиять на отношения между Москвой и Белградом.

Вместе с тем Песков отметил, что в Кремле не знают, "что это за инцидент, и здесь еще нужно разобраться".

Между тем видеозапись, на которой запечатлен факт передачи денег российским военным вероятному сербскому агенту, сделана несколько лет назад, сообщила сербская газета "Политика".

"Видеозаписи, на которой, вероятно, российский разведчик передает деньги сербскому офицеру, несколько лет. Кроме того, как стало известно "Политике", человек, который, как утверждается, является сербским офицером, не имеет отношения к нашим структурам безопасности, - пишет издание. - Другими словами, это гражданское лицо, вероятнее всего, торговавшее коммерческими данными".

О личности серба пока не сообщается. На обнародованной в Youtube видеозаписи его лицо размыто.

Между тем агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу РТС аутентичность кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.