40 тыс. тонн грузов и спецтехника доставлены в Арктику в 2019 году для обустройства военной инфраструктуры - Минобороны РФ

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Для обустройства военной инфраструктуры в Арктике на архипелаг Новая Земля доставлено десять тысяч тонн строительных материалов и грузов, включая специальную технику, сообщило в четверг российское военное ведомство.

"Рейсы из Мурманска на Новую Землю выполнялись в самом конце навигации практически в ледовых условиях. Все грузовые операции велись круглосуточно и были выполнены в максимально короткие сроки", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Поставки в интересах военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны РФ осуществила компания "Оборонлогистика".

"Ранее в навигацию 2019 года в рамках исполнения государственных контрактов с Минобороны России "Оборонлогистика" выполнила 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля, доставив при этом около 30 000 тонн воинских грузов и грузов ВСК", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках программы по очистке Арктики обеспечен вывоз более трёх тысяч тонн металлолома и устаревшей техники с острова Котельный и из пунктов архипелага Новая Земля, информирует Минобороны.

По его данным, основными портами погрузки при организации доставки грузов в пункты Арктики являются Мурманск, Архангельск, Владивосток, Ванино, Петропавловск-Камчатский.

Отмечается, что "во всех пунктах выгрузки на арктических островах, куда доставляются воинские грузы, портовая инфраструктура отсутствует".

"Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются "Оборонлогистикой" на необорудованный берег с использованием рейдовых плавсредств", - говорится в сообщении.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

19 ноября командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Александр Моисеев сообщил о развёртывании в Арктике береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

"Береговые ракетные и артиллерийские войска надёжно стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. БРК "Бастион" показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений. Этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа", - сказал Моисеев, которого цитировала пресс-служба СФ.

Ранее военные сообщали о развертывании "Бастиона" на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова).

20 сентября пресс-служба СФ сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк СФ на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.