Ответственность военнослужащих за употребление наркотиков следует ужесточить - комитет Госдумы

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - В комитете Госдумы по обороне предлагают ужесточить ответственность военнослужащих за употребление и распространение наркотиков, заявил первый зампредседателя комитета Андрей Красов.

Для пресечения распространения и употребления наркотиков среди военнослужащих, комитет предлагает внести изменения в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, сказал Красов в четверг на расширенном заседании комитета по безопасности, где обсуждаются вопросы антинаркотической политики и ее законодательного обеспечения.

"Комитет предлагает внести изменения в Кодекс об административной ответственности и привлекать военнослужащих к административной ответственности за совершение административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, потреблением наркотиков без назначения врача, потребление наркотических средств в общественных местах", - пояснил парламентарий.

Он добавил, что еще одним предлагаемым изменением является наделение должностных лиц органов военной полиции полномочиями по составлению протоколов об этих правонарушениях. В настоящий момент этими полномочиями обладают только представители органов внутренних дел.

Красов сказал, что в полномочия представителей органов военной полиции также предлагается добавить возможность" направлять или доставлять военнослужащих на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения в медицинские учреждения".

"Изменения в Уголовный кодекс предлагают введение уголовной ответственности за повторное административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков в период прохождения военной службы", - сообщил Красов.