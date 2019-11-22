Войти
Интерфакс-АВН

Ответственность военнослужащих за употребление наркотиков следует ужесточить - комитет Госдумы

152
0
0
Государственная Дума
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - В комитете Госдумы по обороне предлагают ужесточить ответственность военнослужащих за употребление и распространение наркотиков, заявил первый зампредседателя комитета Андрей Красов.

Для пресечения распространения и употребления наркотиков среди военнослужащих, комитет предлагает внести изменения в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, сказал Красов в четверг на расширенном заседании комитета по безопасности, где обсуждаются вопросы антинаркотической политики и ее законодательного обеспечения.

"Комитет предлагает внести изменения в Кодекс об административной ответственности и привлекать военнослужащих к административной ответственности за совершение административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, потреблением наркотиков без назначения врача, потребление наркотических средств в общественных местах", - пояснил парламентарий.

Он добавил, что еще одним предлагаемым изменением является наделение должностных лиц органов военной полиции полномочиями по составлению протоколов об этих правонарушениях. В настоящий момент этими полномочиями обладают только представители органов внутренних дел.

Красов сказал, что в полномочия представителей органов военной полиции также предлагается добавить возможность" направлять или доставлять военнослужащих на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения в медицинские учреждения".

"Изменения в Уголовный кодекс предлагают введение уголовной ответственности за повторное административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков в период прохождения военной службы", - сообщил Красов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПВС РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
18.11.2019
Россия расширила военное присутствие в Сирии за счет создания двух новых баз - эксперт
15.11.2019
Россия перебазировала на север Сирии вертолеты и комплекс "Панцирь"
31.07.2018
В Подмосковье и Петербурге начнутся три конкурса Армейских игр
25.12.2017
"Мы должны рассчитывать на собственные силы"
03.08.2016
Своим путем по минному полю
24.12.2013
Страшилки под Рождество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук