Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в Белое море на очередной этап испытаний

фрегат "Адмирал флота Касатонов" первый "зимний" выход на ходовые испытания.

ЦАМТО, 21 ноября. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, приступил к очередному этапу ходовых испытаний в Белом море.

Корабль вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября.

В море экипаж фрегата отработает взаимодействие с авиацией, а также будет выполнен ряд замеров физических полей корабля.

Заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" продлятся в течение нескольких дней. Обеспечивать их будут силы Беломорской военно-морской базы.

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов", также как и головной корабль "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам, сообщает пресс-служба Северного флота.