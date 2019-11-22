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Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в Белое море на очередной этап испытаний

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фрегат "Адмирал флота Касатонов" первый "зимний" выход на ходовые испытания
фрегат "Адмирал флота Касатонов" первый "зимний" выход на ходовые испытания.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 21 ноября. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, приступил к очередному этапу ходовых испытаний в Белом море.

Корабль вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября.

В море экипаж фрегата отработает взаимодействие с авиацией, а также будет выполнен ряд замеров физических полей корабля.

Заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" продлятся в течение нескольких дней. Обеспечивать их будут силы Беломорской военно-морской базы.

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов", также как и головной корабль "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам, сообщает пресс-служба Северного флота.

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