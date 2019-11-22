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ТАСС

СК возбудил еще два дела о хищении 240 млн рублей при строительстве Восточного

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Игорь Агеенко/ТАСС

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в суды уже направили 42 уголовных дела о растратах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела по фактам хищения 240 млн рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - сообщили в СК.

По версии следствия, с ноября 2018 по май 2019 года руководство предприятия, являющегося исполнителем строительства космодрома Восточный, предоставило в управление федерального казначейства по Татарстану подложные финансово-хозяйственные документы, а также сведения о необходимости заплатить по договорам аренды спецтехники, которые в на самом деле не исполнялись . На этом основании управление федерального казначейства перечислено более 240 млн рублей.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в суды уже направлены 42 уголовных дела о растратах, мошенничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве Восточного. 58 человек осуждены на сроки до 11,5 года лишения свободы. Расследование еще 12 уголовных дел продолжается, в том числе в отношении экс-директора Главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

Ранее были осуждены бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин. Только от действий Хризмана ущерб государству составил 5,2 млрд рублей. На стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей.

11 октября президент Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что всего было похищено 11 млрд рублей, из которых возвращены лишь 3,5 млрд. Ряд уголовных дел находится в производстве МВД.

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Россия
Компании
Спецстрой России
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
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