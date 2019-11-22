РФ готова проработать вопрос поставок Турции и Су-35, и Су-57 - "Ростех"

Дубай. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова к детальной проработке вопроса о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции, заявил в интервью "Интерфаксу" на выставке Dubai Airshow индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Если говорить конкретно о турецких партнерах, то российская сторона готова проработать вопрос поставки в Турцию Су-35 и Су-57, если турецкая сторона проявит заинтересованность", - сказал Сердюков.

"В этом году, как вы помните, мы впервые показали Су-57 на МАКС, в том числе зарубежным гостям. Есть большой интерес к нему, как и многим другим нашим самолетам, в разных регионах мира", - отметил индустриальный директор.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил 17 ноября, что Россия сможет поставить Су-57 Турции только после поставок для Воздушно-космических сил РФ.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.