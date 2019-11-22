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Интерфакс-АВН

Киев знал о проблемах с военной помощью от Вашингтона еще в июле - представитель Пентагона

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер в ходе показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа заявила, что украинские чиновники еще в июле знали о проблеме с американской военной помощью стране.

По словам Купер, 25 июля ее сотрудники получили электронные письма, в которых госдепартамент сообщал, что украинское посольство и комитет по иностранным делам Палаты представителей "спрашивают о помощи в области безопасности".

Еще в одном письме, пришедшем в этот же день от госдепартамента, говорилось: "Конгресс, а также украинское посольство в какой-то степени знает о ситуации с иностранным военным финансированием".

Купер добавила: "Один из моих сотрудников получил вопрос от контактного лица посольства Украины, спрашивающего, что происходит с помощью в области безопасности Украины?"

Она отметила, что ее сотрудники встречались в августе с представителями Украины, и на этой встрече также была затронута тема помощи в области безопасности.

Отвечая на вопрос, знали ли на Украине, что в этот момент военная помощь стране была заморожена, Купер заявила, что украинцы знали, что "есть какая-то проблема".

Заместитель помощника министра обороны подчеркнула, что узнала о письмах от сотрудников уже после того, как дала свои показания перед Конгрессом в прошлом месяце.

Удержание украинской помощи в области безопасности является одним из ключевых моментов в расследовании в рамках процедуры импичмента.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент США попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

В сентябре военная помощь США Украине все же была оказана.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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