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Интерфакс-АВН

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и вернули наши катера. То, что мы увидели: действительно, не хватает (на судах - ИФ) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - сказал он на брифинге в среду в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину кораблей.

При этом Зеленский указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. "Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко - ИФ), где-то три месяца - и всё будет на ходу", - сказал он.

Зеленский также сказал, что при достижении договоренностей о возвращении в Украину из РФ моряков и кораблей не было никаких условий.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мы все знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - сказал он.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне.

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