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Интерфакс-АВН

У членов НАТО должен быть общий подход к России - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Virginia Mayo

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал в среду союзников по Североатлантическому альянсу сохранять единство в вопросах, связанных с Россией.

"Необходимо сохранять единство в поиске подхода к теме России", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы сейчас - единственная платформа, где Северная Америка и Европа встречаются и совместно принимают решения, связанные с важными стратегическими вопросами, например такими, как контроль над вооружениями, крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметил Столтенберг.

Генсек отметил, что "наш подход к России, диалог с ней, вопросы борьбы с терроризмом и коллективной обороны - это темы, которыми НАТО занималась на протяжении долгого периода времени, причем не только обсуждала, но и принимала коллективные решения".

Также он напомнил, что в ситуации с ДРСМД союзники по НАТО как раз проявили единство и сделали заявление с осуждением действий России.

Он призвал союзников также прилагать усилия, направленные на укрепление связей между участниками НАТО.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
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