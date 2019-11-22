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Интерфакс-АВН

Главы МИД НАТО решили больше заниматься проблемой энергетической безопасности - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран-членов НАТО считают необходимым усиление роли Североатлантического альянса в обеспечении энергетической безопасности, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Министры также согласовали рекомендации по укреплению роли НАТО в энергетической безопасности, так как это играет важную роль для нашей общей безопасности", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в среду после встречи министров иностранных дел стран-членов альянса.

По его словам, рекомендации нацелены, в частности, на то, чтобы "улучшить ситуационную осведомленность" и обеспечить защиту "чрезвычайно важной инфраструктуры" в сфере энергетики.

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