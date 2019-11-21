The National Interest (США): как Украина переоборудовала свои танки для борьбы с Россией

Украинские танки старой модели все еще представляют значительную угрозу из-за улучшенной брони. Автор уверяет, что Россия снабдила самопровозглашенные республики Донбасса танками Т-64, но модернизированные Т-64БМ "Булат" с завода из Львова значительно более современны и надежны.

Война на востоке Украины продолжается уже шесть лет, а правительство страны покупает модернизированные модели танков времен холодной войны в попытке получить преимущество над поддерживаемыми Россией повстанцами.

По данным радиостанции "Радио Свободная Европа", Украинская армия в период с 2017 года по 2018 год приобрела около 150 танков Т-64.

Танк Т-64 является уникальным в сравнении с другими танками советского стиля. Он был существенным образом доработан и сильно отличался от других боевых машин в начале 1960-х годов. По сути, Т-64 в большей степени украинский танк, чем российский. Львовский танковый завод, где и производятся эти танки, является украинским. И сегодня Украинская армия является главным пользователем танков этого типа.

Еще одним пользователем этих танков является повстанческая армия на востоке Украины.

В процессе модернизации танк Т-64 получил значительное количество новых элементов, включая новый дизельный двигатель. Кроме того, в него теперь устанавливается автоматическое устройство заряжания для доставки снарядов в казенную часть, что позволило сократить экипаж до трех человек и уменьшить его вес. Танк Т-64 стал первым советским танком, оснащенным теперь уже ставшей стандартной 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, которая в модернизированной версии Т-64Б способна вести огонь запускаемыми через ее ствол управляемыми ракетами.

Советы не экспортировали танк Т-64 и предпочитали продавать более дешевые Т-55, Т-62 и Т-72. В течение последних десятилетий холодной войны на вооружении Советской армии находились тысячи танков Т-64, которые должны были принять участие в апокалиптической танковой войне с американскими М-1, немецкими "Леопардами" и британскими "Челленджерами".

Таки Т-64 как нельзя лучше подходили для выполнения такого рода задачи. "Этот конкретный танк по некоторым своим возможностям превосходил танки НАТО, и это преимущество сохранялось в течение 15 или 16 лет", - отметил майор Армии США Джеймс Уорфорд (James Warford) в своей опубликованной в 1992 году научной работе.

После развала Советского Союза Украине по наследству достались сотни танков Т-64… а также завод, где они производились. Модернизированный вариант Т-64БМ "Булат" получил новую броню, а также так называемую систему активной защиты, которая позволяет стрелять снарядами для перехвата приближающихся ракет. Танк Т-64 2017 года получил также новые современные тепловизоры, надежную систему цифровой связи и спутниковую навигацию.

Когда восточные сепаратисты, - вооруженные, снабженные и усиленные русскими агентами, - восстали в апреле 2014 года, требуя отделения от Киева и присоединения к Москве, Украина направила на борьбу с ними танки Т-64.

А благодаря России, по крайней мере, одно подразделение повстанцев тоже получило такие танки. В июне 2014 года НАТО опубликовала спутниковые снимки, на которых было видно, как танки Т-64 без опознавательных признаков пересекают границу между Россией и Украиной. Через шесть дней пользователь Твиттера c ником @matyslav9 опубликовал фотографии, на которых якобы был изображен танк Т-64, принадлежащий сепаратистской армии Донецкой Народной Республики.

Вполне возможно, что именно Москва направила туда танки Т-64, потому что в таком случае она могла достаточно убедительно говорить о том, что эти танки из киевских арсеналов, а не из России.

Для доказательства того, что танки Т-64 не являются украденными украинскими машинами, правительство в Киеве показало захваченный у повстанцев танк Т-64. "Танк Т-64 БВ под этим серийным номером был произведен в октябре 1987 года на Харьковском танковом заводе и направлен в воинскую часть, которая в то время находилась на территории России", - заявили представители Киева [данные из журнала "Джейн" (Jane)].

Украинское правительство также сообщило, что некоторые новые детали этого танка были изготовлены в России на заводе в Санкт-Петербурге.

По данным журнала "Джейн", в распоряжении повстанцев находилось, по крайней мере, три таких танка, а также "двузначное число" танков Т-64. Кроме того, в опубликованной статье был призыв не поддаваться панике. "Наличие у повстанцев [основных боевых танков], несомненно, представляет собой нежелательный факт для украинских военных, однако их практическое использование может быть ограничено".

"Без поддержки общевойсковых сил [основные боевые танки] могут оказаться крайне уязвимыми для атак с воздуха, пехоты, вооруженной управляемыми противотанковыми ракетами, и других основных боевых танков, - подчеркивалось в журнале "Джейн". - Кроме того, они требуют наличия значительной системы поддержки и обслуживания при содержании в полевых условиях".

Танки потребляют большое количество топлива, нужно также заменять отдельные их узлы и проводить ремонт, поэтому можно считать разумным шагом поставку Россией своим сторонникам именно танков Т-64, а не других моделей. Танк Т-64 в большей степени, чем другие, является украинским танком, поскольку он производится именно в этой стране. У повстанцев не должно возникнуть особых проблем с поиском местных людей, способных помочь в их обслуживании.

Однако после проведенной модернизации киевские Т-64 стали значительно более современными и, возможно, более надежными, чем те Т-64, которые находятся в распоряжении повстанцев.

Дэвид Экс (David Axe)