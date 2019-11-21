Все новое – это хорошо забытое старое

Критическое замечание к термину "армейская тактическая стрельба"

В Центральном военном округе подвели итоги уходящего года. Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Юрий Петров подробно рассказал журналистам о достижениях в боевой учебе данного объединения. Некоторые из пунктов его доклада привлекают особое внимание.

Вновь было заявлено, что основными направлениями боевой учебы войск стали новые формы и способы ведения боевых действий с использованием сирийского опыта. Дело в том, что ничего кардинально нового там, в тактическом плане не делали. Чтобы это понять, достаточно обратиться к военной истории. Кроме прочего, многое можно взять из опыта борьбы войск НКВД с националистическим подпольем в Прибалтике и западной Украине и из действий рейдовых групп против моджахедов в Афганистане. В Сирии проводилось, практически, то же самое, но с использованием новой, более совершенной техники и современных вооружений. По сути, пришлось адаптировать уже известную тактику войны против партизан к современным условиям. В частности генерал-лейтенант Петров отметил, что в ходе боевой подготовки отрабатывались такие формы и способы, как боевые действия снайперскими группами, борьба с "джихад-мобилями"(старо, как мир) и БЛА(это новое), сочетание разведывательно-поисковых действий(уже было), использование минных шлагбаумов(ничего нового в это тоже нет) и создание резервных проводных каналов связи (а здесь новаторство то в чем?) на оптическом волокне(вот - хоть что-то современное ) в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Генерал также отметил, что впервые в 2019 году в курс огневой подготовки в качестве отдельной дисциплины для разведывательных и специальных подразделений введена армейская тактическая стрельба. "Новая дисциплина включает в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из наименее удобных поз, использование укрытий и скоростную перезарядку оружия. Данное направление подготовки является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться, помогают военнослужащему лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке", – пояснил заместитель командующего.

Дело в том, что для подготовки к реальным боевым действиям учить стрелять даже простого пехотинца нужно именно так, как это описал Юрий Петров. В течение всех лет, прошедших после Второй мировой войны, срок службы солдат набранных в войска по призыву постоянно сокращался. Поэтому учебная программа постоянно упрощалась и была доведена, можно сказать, до абсурда. Помнится, я только получил должность командира роты и на одном из занятий на стрельбище высказал мысль комбату, что гранатометание РГД-5 необходимо проводить так, как это будет в реальном наступательном бою. Комбат предложил мне продемонстрировать это перед личным составом роты с боевой гранатой. Все было исполнено тут же. Мне это не составило не малейшей трудности. Но заставить солдата двугодичника выполнять то же самое, согласитесь – смертельно опасно . Он бросит гранату под ноги себе или своему товарищу.

Сейчас появились бойцы, служащие по контракту, следовательно, необходимо усложнять программу их подготовки по уровня максимально приближенного к боевому. По сути - это будет лишь возврат к тому, как готовили солдат во время войны и в первые послевоенные годы. Надуманный термин "армейская тактическая стрельба" заимствован из-за океана, его стоит отправить в утиль, а наименование этой стрелковой дисциплины упростить до обычного. К сожалению, мы являемся свидетелями засилья американизмов в русском языке, оно настигло и нашу армию. Хочу напомнить слова Чарльза Диккенса на этот счет: "Функция Америки – все опошлить". Хорошо сказано, а главное – справедливо. Не все, что происходит из США стоит заимствовать.

Придется сделать еще одно замечание к сообщениям, публикуемым в ЦВО. Цитирую дословно одно из них : "В 2019 году в армии ВВС и ПВО Центрального военного округа подготовлено 322 летчика, что выше на 3,9 процента по сравнению с прошлым годом (310 летчиков)". Из сказанного можно сделать вывод, что в ЦВО на подготовку летчика с нуля уходит меньше одного года. Этому остается только удивляться.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО