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Интерфакс-АВН

РФ и США "худо-бедно", но сотрудничают в борьбе с терроризмом - Путин

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости . Михаил Климентьев

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и США много общих интересов, сотрудничество ведется и по линии борьбы с терроризмом.

"Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - великая страна, мы всегда относились и относимся с уважением к США", - сказал Путин в среду на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!"

Он подчеркнул, что у России и США есть позитивная история, страны были союзниками в двух мировых войнах. "Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, в экономике в целом", - сказал президент.

При этом он напомнил, что при президенте США Бараке Обаме товарооборот между двумя странами сократился до $20 млрд. "За два года президентства Трампа товарооборот вырос до $25 млрд. Много это или мало? У нас с Турцией $25 млрд, и с такой экономикой, как США, тоже $25 млрд. Мало, конечно", - отметил Путин.

Совместные интересы у России и США есть как в экономике, в том числе, в сфере энергетики, так и в обеспечении международной безопасности.

"Все-таки Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. И не учитывать этот фактор нельзя. В борьбе с терроризмом худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем. На оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество в Сирии", - сказал Путин.

Кроме того, взаимодействие осуществляется по линии борьбы с организованной преступностью и сохранению природы. В частности, по словам Путина, администрацию США необходимо вовлекать в решение вопросов климата, несмотря на выход Вашингтона из Парижского соглашения.

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