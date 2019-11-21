Войти
Интерфакс-АВН

Власти Турции назвали недоразумением обвинения в адрес Москвы в невыполнении сочинского меморандума - Лавров

527
0
0
ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: https://twitter.com/aa_russian

Турция не собирается возобновлять операцию "Источник мира"

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Турции заверили посла РФ в Анкаре, что обвинения в адрес Москвы в невыполнении сочинского меморандума по Сирии - это недоразумение, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Был контакт между представителями турецкого правительства и нашим послом, в ходе которого нашего посла заверили, что речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия, и ни о каком возобновлении операции "Источник мира" ни господин Чавушоглу, мой коллега и друг, ни господин Калын (спецсоветник президента Турции Ибрагим Калын, - "ИФ"), не говорили", - сказал он на пресс-конференции в Москве в среду.

Накануне агентство "Анадолу" сообщало, что спецсоветник президента Турции Ибрагим Калын призвал Россию и США в полной мере выполнить договоренности по Сирии, согласованные с Анкарой.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что США и Россия все еще не выполнили в полной мере договоренности с Турцией по Сирии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ответ на это заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдские формирования отойти от турецко-сирийской границы на одном из участков.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Лавров Сергей
Похожие новости
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
31.10.2017
Победа близка как никогда
06.10.2016
События в Сирии приняли противовоздушный оборот
27.10.2015
СМИ Латинской Америки: российская военная операция в Сирии меняет расстановку сил в регионе ("ИноСМИ", Россия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 15:13
  • 3
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 14:55
  • 9
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 14:22
  • 2
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
  • 21.11 14:09
  • 4
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 13:47
  • 162
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.11 13:47
  • 34
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 21.11 13:33
  • 48
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 12:53
  • 38
"Армате" добавили целей
  • 21.11 12:47
  • 4
Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)
  • 21.11 12:47
  • 73
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 12:43
  • 27
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 21.11 11:46
  • 1
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае
  • 21.11 11:35
  • 1
В США заявили о неспособности России производить самолеты
  • 21.11 11:01
  • 1
Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия
  • 21.11 10:54
  • 1
Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ