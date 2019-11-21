Власти Турции назвали недоразумением обвинения в адрес Москвы в невыполнении сочинского меморандума - Лавров

Турция не собирается возобновлять операцию "Источник мира"

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Турции заверили посла РФ в Анкаре, что обвинения в адрес Москвы в невыполнении сочинского меморандума по Сирии - это недоразумение, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Был контакт между представителями турецкого правительства и нашим послом, в ходе которого нашего посла заверили, что речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия, и ни о каком возобновлении операции "Источник мира" ни господин Чавушоглу, мой коллега и друг, ни господин Калын (спецсоветник президента Турции Ибрагим Калын, - "ИФ"), не говорили", - сказал он на пресс-конференции в Москве в среду.

Накануне агентство "Анадолу" сообщало, что спецсоветник президента Турции Ибрагим Калын призвал Россию и США в полной мере выполнить договоренности по Сирии, согласованные с Анкарой.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что США и Россия все еще не выполнили в полной мере договоренности с Турцией по Сирии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ответ на это заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдские формирования отойти от турецко-сирийской границы на одном из участков.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.