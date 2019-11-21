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Интерфакс-АВН

"Главкосмос" угостил на выставке Dubai Airshow - 2019 гостей своего стенда "космической едой" для первого астронавта ОАЭ

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Космонавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури вернулся с миссии на МКС
Космонавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури вернулся с миссии на МКС.
Источник изображения: © REUTERS, Dmitri Lovetsky

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Участники международной выставки Dubai Airshow смогли попробовать блюда, которые брал с собой в полет первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури, сообщили В СРЕДУ "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

В ходе форума "Главкосмос" провел презентацию "космической еды" - пищевых наборов для космонавтов.

"Гости и участники выставки смогли оценить на вкус блюда традиционной кухни ОАЭ - именно такими гостевым набором первый эмиратский астронавт Хаззаа Аль Мансури в ходе своей миссии на Международной космической станции (МКС) угостил экипаж станции", - сказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что в ходе выставки состоялся ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества с иностранными партнерами.

"Рассчитываем, что состоявшиеся в ходе выставки Dubai Airshow встречи и переговоры с нашими партнерами и клиентами, а также потенциальными заказчиками и возможными новыми деловыми партнерами, получат свое развитие в виде новых проектов", отметил Лоскутов.

Накануне он принял участие в панельной дискуссии, посвященной глобальному сотрудничеству в области космических исследований, где представил свое видение перспектив международного сотрудничества в освоении космоса.

Кроме того, в павильоне "Главкосмоса" провели презентацию продукции и услуг предприятий российской ракетно-космической отрасли, участвующих в выставке.

Полет первого астронавта ОАЭ состоялся осенью и продлился около недели. Специально для него были подготовлены гостевые наборы космического питания на основе национальной кухни. В них входили мадруба (основной ингредиент - курица), салуна (основной ингредиент - жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (основной ингредиент - вермишель с яичным омлетом).

Блюда упакованы в алюминиевые банки (балалит и салуна) и тубы (мадруба) и готовы к употреблению сразу после вскрытия упаковки.

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