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Военно-промышленный курьер

Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Организаторы погони над Японским морем сели в лужу

Растиражированное российскими СМИ сообщение китайского новостного агентства Sina (по другим данным Sohu) о том, что в начале ноября в ходе планового полета над нейтральными водами Японского моря ракетоносец Ту-160 смог уйти от двух сопровождавших его американских истребителей F-35 Lightnig II, вызвало множество комментариев и откликов. Но у профессионалов сразу вызвало массу закономерных вопросов.

Когда российский самолет оказался на экранах РЛС истребителей США, свидетельствовал первоисточник, они попытались его перехватить. Однако сделать это не удалось, поскольку Ту-160 "внезапно перевел угол крыла на максимальную стреловидность и, включив форсажный режим, перешел на сверхзвук. Весящий более 100 тонн бомбардировщик способен разгоняться свыше двух скоростей звука (2,1 Маха), в то время как американский истребитель, созданный для борьбы с ним, может достичь лишь 1,8 М".

"Громадный Ту-160 все еще был виден на экранах радаров (как будто журналисты сидели в этот момент в кабинах F-35 – О.Ф.), но быстро покинул зону прямой видимости. Таким образом, стратегический бомбардировщик весом 110 тонн неожиданно легко избавился от двух 13-тонных преследователей", – вторило восторженным китайцам одно из наших изданий. Хотя, казалось бы, зачем истребителям гнаться за бомбардировщиком, который спокойно выполняет плановый полет над нейтральными водами и ничего не нарушает? И зачем нашим летчикам убегать от истребителей на форсаже? Таких контактов (встречи и сопровождения над нейтральными водами) – десятки. Каждая сторона в них выполняет свою задачу и не доводит ситуацию до абсурда, играя в "кошки-мышки". Профессионалы ведут себя иначе.

То, что у нас растиражировали эту информацию, не вызывает удивления – за державу не обидно. Напротив, мы, получается, утерли нос янки. Но так ли было на самом деле, и способен ли Ту-160 оторваться от "тридцать пятых"? Высокая скорость полета – один из главных способов преодоления сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками противовоздушной обороны. Это позволяет быстро выйти на рубеж пуска ракет либо прорваться через зоны ПВО, уйти от истребителей. Все так. Наш Ту-160 действительно обладает уникальными летными характеристиками. Он развивает до 2200 км/ч, а американский F-35 на форсаже разгоняется только до 1930 км/ч и в состоянии поддерживать такую скорость весьма ограниченное время. То есть гипотетически описанная ситуация могла произойти, но в реальности ее не было.

Коллизия над Японским морем – фейк, подтвердили "Военно-промышленному курьеру" источники в Комитете Государственной думы по обороне. Они выяснили в военном ведомстве, что никаких полетов Ту-160 в ноябре и вообще  в этом году над Японским морем не было.

Во-вторых, плановые полеты стратегической авиации над нейтральными водами океанов и морей – обычная практика, они регулярно выполняются с 2007 года согласно указу президента.

В-третьих, включение форсажного режима ведет к громадному расходу топлива – более тонны в минуту, поэтому в данной ситуации абсурдно.

В-четвертых, наших стратегов при таких полетах, как правило, сопровождают истребители стран НАТО, что является нормой. Никто ни от кого не отрывается, никто не пытается догнать противника.

“Форсажный режим ведет к громадному расходу топлива – более тонны в минуту, что в данной ситуации абсурдно”

Максимальная скорость Ту-160 около 2200 км/час. Однако, согласно Руководству по летной эксплуатации (РЛЭ), есть некоторые ограничения по числу Маха, когда выходить на максимальный режим работы двигателей не рекомендуется. Полет по маршрутам, как над Японским морем, должен выполняться на обычной, а не на сверхзвуковой скорости.

Что касается F-35, его разгонные характеристики и тяговооруженность вчетверо выше, чем у Ту-160, при меньшей максимальной скорости. А значит, говорить о том, что американские истребители не могли догнать Ту-160 – просто глупо. На деле они подошли бы, имитировали перехват и отошли, выполнив задачу.

В реальных боевых условиях подобное не допускается. Маршруты полетов над нейтральными водами выбираются вне зоны досягаемости истребительной авиации противника, с обеспечением сопровождения наших стратегических бомбардировщиков своими истребителями.

Максимальный взлетный вес Ту-160 – 275 тонн. Его полетный вес на маршруте не может быть меньше "сухой" массы самолета. То есть  названный в заметке вес занижен, что также говорит не в пользу источников информации.

Дело, судя по всему, в обычной конкуренции производителей авиатехники, которые решили подоить бюджет США. Ранее журнал Business Insider назвал истребитель F-35 одной из худших американских разработок. Этот самолет, якобы, весьма дорог и до сих пор не избавился от массы недостатков. ВВС и ВМС Соединенных Штатов возлагали на него большие надежды, но он их не оправдал ("США разучились конструировать самолеты и танки", "ВПК" №43, 2019). Так что, откуда ноги растут, легко догадаться с одного раза.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
F-35
Ту-160
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5 комментариев
№1
21.11.2019 07:02
Не, ну а что, слабо во время очередного "перехвата" включить форсаж и на сверхзвуке уйти в стратосферу?

Сейчас тролли будут полгода желчью брызгать. Сделайте ещё лучше, чем описали в своих фантазиях китайцы, пусть он ещё БКО использует, станции РЭР и РЭБ.

Это могут быть даже два Ту-160, прошедших капремонт... Никто ведь не запрещает агрессивное маневрирование в нейтральных водах.

А у троллей жопу порвет, крыть будет нечем.
+2
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№2
21.11.2019 08:46
Цитата, Восход сообщ. №1
Сейчас тролли будут полгода желчью брызгать. Сделайте ещё лучше, чем описали в своих фантазиях китайцы, пусть он ещё БКО использует, станции РЭР и РЭБ.

В этом нет необходимости, да и дорого это делать в реале. Гораздо дешевле пустить утку в СМИ, пусть хавают.

Наши масс-медиа осветять этот случай с одного бока, западные для своих потребителей - с другого или вообще замнут. А было ли это на самом деле - это ничего не меняет и представляет исключительно академический интерес. Ну а что, по ТТХ такое в принципе могло произойти.
Информационная война!
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№3
21.11.2019 09:46
Цитата, Rjycn сообщ. №2
да и дорого это делать в реале
Ну МиГ-31 тоже недешево стратосферные бои отрабатывать, но они регулярно это делают.

Ту-160 хотя бы раз следовало бы разогнать и поднять по максимуму, в обстановке максимально приближенной к боевой (в режиме отрыва), даже ни ради пиара, а потому что это может дать бесценный опыт и информацию касательно модернизации и строительства новой серии.

Возможно что-то придется доводить лобзиком, но лучше узнать об этом сейчас, когда готовится документация и производственная кооперация, а ни тогда, когда Вы уже получите несколько десятков бортов и придётся вносить корректировки (переделывать) в построенные самолёты.
0
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№4
21.11.2019 10:01
Цитата, Восход сообщ. №3
Ту-160 хотя бы раз следовало бы разогнать и поднять по максимуму, в обстановке максимально приближенной к боевой (в режиме отрыва), даже ни ради пиара, а потому что это может дать бесценный опыт и информацию касательно модернизации и строительства новой серии.
А почему Вы думаете, что это не делается?
+1
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№5
21.11.2019 10:29
Цитата, gerrfrost сообщ. №4
А почему Вы думаете, что это не делается?
Потому что тогда бы китайская статья не сделала столько шума, сколько сделала.

Написали бы норвежцы, шведы, англосы, францы, бельгийцы, австрийцы, немцы- все, кто попытался бы к ним приблизится своим дежурным звеном ПВО.

А поскольку все молчат, значит ничего такого и не происходит.
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