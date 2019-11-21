В МИД РФ предупреждают: отправка США новых воинских контингентов в Саудовскую Аравию приведет к нагнетанию напряженности

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Возможная отправка новых американских воинских контингентов в Саудовскую Аравию может привести только к росту напряжённости в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это только нагнетание напряженности", - сказал Богданов журналистам.

Он отметил, что для снижения напряжённости в Персидском заливе необходим диалог соседних стран.

"Наша концепция как раз содержит в себе философию совместных, коллективных усилий, без каких-то разделительных линий, противостояния. Напротив, вовлечены все без исключения заинтересованные стороны, государства региона, арабские страны, Иран", - добавил замглавы МИД РФ.