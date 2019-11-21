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Интерфакс-АВН

В МИД РФ предупреждают: отправка США новых воинских контингентов в Саудовскую Аравию приведет к нагнетанию напряженности

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Возможная отправка новых американских воинских контингентов в Саудовскую Аравию может привести только к росту напряжённости в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это только нагнетание напряженности", - сказал Богданов журналистам.

Он отметил, что для снижения напряжённости в Персидском заливе необходим диалог соседних стран.

"Наша концепция как раз содержит в себе философию совместных, коллективных усилий, без каких-то разделительных линий, противостояния. Напротив, вовлечены все без исключения заинтересованные стороны, государства региона, арабские страны, Иран", - добавил замглавы МИД РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
США
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