Цель - Иран: Израиль ударил по Сирии

Сирийские ПВО сбили несколько ракет вблизи Дамаска

Сирийские средства ПВО были вынуждены отражать атаки Израиля по объектам в Дамаске, сообщают местные СМИ. По их данным, всего за ночь Тель-Авив запустил по крайней мере 20 ракет, причем около половины атакованных целей были иранскими объектами. Подобные атаки с израильской стороны - уже привычное явление в Сирии.

Несколько взрывов прогремели в Дамаске в ночь с 19 на 20 ноября. По данным государственного телевидения Сирии, атаку на город и его окрестности отражали средства ПВО арабской республики.

Как сообщает РИА "Новости", первые взрывы прозвучали примерно в 01.30 по местному времени (02.30 мск). Они повторялись с промежутками около пяти секунд. К 01.45, по данным агентства, произошло как минимум 20 взрывов. Их частота снизилась: промежутки между ними составляли около двух минут.

Агентство SANA передавало, что пуски осуществляли самолеты из района Голанских высот. Сирийский гостелеканал Ikhbariya отмечает, что ПВО страны отражали "вражескую атаку". "Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", - сообщили на телеканале.

В армии обороны Израиля уточнили, что атаковали в Сирии десятки целей, передает израильское издание Haaretz.

"Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", - приводит газета заявление армии.

Примерно половина из атакованных целей принадлежала иранским силам. Одна из них - расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, где, как утверждается, расположена штаб-квартира "Кудс" - военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Отмечается, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.

Накануне пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в Twitter, что израильские системы ПВО перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны. По некоторым данным, ракеты выпустили с территории Сирии, но все они были перехвачены.

Сообщается, что за несколько часов до этого в зоне Голанских высот сработала сирена воздушной тревоги.

Израиль периодически атакует находящиеся в Сирии объекты, в том числе в столичном районе, объясняя это стремлением пресечь нападения со стороны проиранских сил из САР. Очередное такое нападение произошло в конце августа. Тогда Израиль атаковал расположенные к юго-востоку от Дамаска объекты иранских сил, передавали РИА "Новости" со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Израильские ВВС ударили по иранским целям сил "Аль-Кудс" и шиитским формированиям в сирийском Акрабе.

Эти движения, как сообщил Тель-Авив, планировали атаку на израильские цели с территории Сирии. "Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", - указали в ведомстве.

Истребители израильской армии поразили несколько террористических целей в Сирии, уточнили военные. По их словам, таким образом они предотвратили атаку на Израиль со стороны Ирана при помощи беспилотников.

Как заявили в Тель-Авиве, на атакованных объектах были люди. Там не исключили вероятности потери среди личного состава иранских сил. "Вероятны человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав", - сказал официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

По информации местных СМИ, жертвами налета израильских ВВС стали три бойца боевого крыла "Хезболлы" и один иранский солдат. При этом в Иране утверждают, что их объекты в Сирии не были поражены в результате атаки израильтян. Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи настаивает, что действия Израиля и США в Сирии и Ираке противоречат международным нормам.

Незадолго до этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью местным СМИ сообщил, что отдал приказ военным делать все необходимое, чтобы противодействовать иранской угрозе.

Он отметил, что дал силам безопасности свободу действий, чтобы сорвать заговоры против Израиля со стороны Ирана.

"Иран - это государство, которое поклялось уничтожить Израиль", - убежден Нетаньяху. Кроме того, он заявил, что Тегеран пытается создать базы против Израиля в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

Лидия Мисник