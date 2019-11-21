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Военно-промышленный курьер

Какой уровень жизни, такие и расходы на оборону – глава НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разницей в уровне жизни и ценах объяснил генсек НАТО Йенс Столтенберг более высокие по сравнению с Россией военные расходы альянса.

Причем, как сообщает РИА Новости, по его мнению, о низкой эффективности говорить не стоит.

"Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт. Так что если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не отражает меньшую эффективность", - заявил Столтенберг.

Ранее стало известно, что военный бюджет НАТО в 20 раз превышает оборонные расходы в РФ, при этом альянс постоянно заявляет о необходимости инвестировать еще в "сдерживание России".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
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