Шантаж и деньги – главная наживка для предателей

Бывший руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний рассказал о том, как военная контрразведка в 1990-е противодействовала вербовке в российской армии со стороны иностранных спецслужб.

Об этом он говорил во время презентации книги писателя Александра Бондаренко "Военные разведчики" в пресс-центре "России сегодня", передает корреспондент РБК.

Безверхний назвал противодействие вербовке одним из приоритетных направлений контрразведки. По его словам, в 1990-е годы контрразведчики фиксировали попытки других стран создать "серьезную" агентурную сеть в Вооруженных силах. "Такой яркий пример, и бытовало мнение у многих, что на плечах у уходящей из Восточной Европы, из ГДР, армии удастся спецслужбам навербовать агентуру, создать здесь определенные возможности разведывательные. Я глубоко убежден, что этого им не удалось", - добавил он, сославшись на жесткую систему контрразведывательных мер.

"Если таким простом языком, мы делали подставы, запаривали дезу, отвлекали их (иностранных разведок) возможности на созданные нами оперативные ситуации, - рассказал бывший глава контрразведки. - У них на каком-то из этапов создавалось впечатление, что они все знают и всем владеют".

Основными методами вербовочно-разведывательной деятельности западных разведок Безверхний назвал шантаж (для потенциальных кандидатов создают компрометирующие ситуации) и предложение "больших денег". Он назвал предательство самым большим преступлением и добавил, что лично вел допросы экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в СИЗО "Лефортово".

"Человек сломал судьбы огромному количеству людей", - подытожил он. Безверхний уточнил, что при отборе в военную контрразведку кандидаты проходят сложную систему отбора, тестов, полиграфы, собирают многочисленные рекомендации, а выходцы из спецслужбы занимают посты в руководстве страны, в том числе в администрации президента.

Генерал-полковник Безверхний возглавлял военную контрразведку ФСБ с 2000 по 2015 год, в спецслужбах работал с 1970-х годов.