Белорусская армия – самая боеспособная в СНГ

Александр Лукашенко предупредил Запад о возможности асимметричного ответа

Натовцы и Запад оценивают белорусскую армию как "самую мобильную, дисциплинированную, боеспособную в СНГ", заявил Александр Лукашенко. И объяснил, почему он с этим согласен. "Россия превосходит нас по объему и по ядерному оружию. Но самыми боеспособными, я читаю их мнения, они (натовцы – Г.Н.) оценивают нас".

Похвала президента Белоруссии вооруженным силам республики прозвучала в минувшее воскресенье в Минске на участке для голосования. 17 ноября, напомним, проходили выборы в Палату представителей Национального собрания.

Белоруссия никогда никому не угрожала и не собирается, продолжил тему Александр Лукашенко. "С нашей территории угроз не будет. Только ответные и адекватные, симметричные, но если далеко зайдут, то и ассиметричные", – предупредил главнокомандующий самой боеспособной армии в СНГ.

Неделей раньше, во время официального визита в Австрию Александр Лукашенко говорил о важности снижения напряженности в Европе и мире, что представляется Минску приоритетами внешнеполитической деятельности. "Сообща мы способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности", – заявил президент Белоруссии по итогам переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

“Если вы нашим военным поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, люди в России это поймут”

В воскресенье, отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко рассказал о тратах на содержание совместных с Россией военных объектов. Президент не стал называть конкретные цифры, чтобы его потом, как он выразился, не бомбили, посмотрев в сторону корреспондента "Военно-промышленного курьера". Но для примера привел комментарии в российских СМИ насчет решения Белоруссии пересмотреть договор об охране госграницы. "Сказали, что Лукашенко хочет больше денег. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", – заметил глава государства, пояснив, что целью изменений должно стать усиление охраны границы.

Вспомнил и об упреках в связи с покупкой Белоруссией российских самолетов Су-30СМ – якобы их хотели чуть ли не задаром. "Я хочу, чтобы была приемлемая цена. А если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут", – подытожил Александр Лукашенко.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер",