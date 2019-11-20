"ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно спасает 4 тыс. человек - Иванов

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Система "ЭРА-ГЛОНАСС" помогает спасти около 4 тыс. человеческих жизней в год, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В этом году в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило 26 тысяч вызовов, из них 17 тысяч - в автоматическом режиме", - сказал Иванов на IX Международном конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Он также уточнил, что система передаёт сигнал в автоматическом режиме в особо серьёзных случаях, когда водитель не в состоянии сам нажать на кнопку.

"По мнению специалистов, "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно помогает спасти жизни от 3 до 4 тысяч человек", - добавил Иванов.

Государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" функционирует в полном объеме на всей территории РФ в круглосуточном режиме с 1 января 2015 года. Ее основная цель - максимально быстро сообщить данные об аварии сотрудникам экстренных служб. При попадании автомобиля в аварию терминал, установленный в машине, автоматически определяет местоположение транспорта. Затем устройство по каналам мобильной связи передает в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в "систему-112" или дежурную часть МВД.