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Известия.ru

Эксперт рассказал о потерях России в случае отказа США от полетов на "Союзах"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россия потеряет большие деньги, если астронавты NASA не попадут на Международную космическую станцию (МКС) на "Союзе" в 2020 и 2021 годах. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Доставка одного астронавта на МКС обходится США в $85 млн. По словам Моисеева, деньги, которые американцы платят за место на корабле, окупают весь полет, в том числе и российских космонавтов. Он отметил, что в настоящее время "Роскосмос" находится в поиске альтернативы сотрудничества с NASA, но пока речь может идти больше о "случайных" полетах, связанных с космическим туризмом.

Моисеев отметил, что Соединенные Штаты надеются в I квартале 2020 года запустить два собственных новых корабля, и если это осуществится, нужда в креслах российских ракет для них отпадет.

"Если пойдет не по плану, то есть несколько вариантов решения. Например, они закупят у нас кресла. Крайний вариант, самый неприятный — им придется законсервировать их сегмент", —цитирует эксперта телеканал "360". Станцию консервируют, если она остается без экипажа. Здесь речь идет только об американском сегменте.

Происходящее в космической области никакого отношения не имеет к антироссийским санкциям и такой исход был предсказуем, подчеркнул он.

При этом летчик-испытатель и депутат Госдумы Максим Сураев считает, что ничего критичного в этой ситуации для России нет, пишет "Федеральное агентство новостей". Он назвал ситуацию нормальным коммерческим процессом.

"Мы можем приобрести тех же самых космических туристов", — пояснил он.

Сураев выразил мнение, что многие страны заинтересованы в том, чтобы отправить своих граждан в космос и получить какой-то опыт. Он также считает, что сотрудничество вполне может возобновиться в случае технических неполадок, которые могут возникнуть у США с собственной техникой.

Ранее в этот же день сообщалось, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", пишет сайт kp.ru. В октябре 2020 года и весной 2021 года на МКС впервые могут отправиться трое россиян.

Пока российские космические корабли "Союз" остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на МКС. В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. Сейчас они проходят этап испытаний.

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