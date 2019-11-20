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Интерфакс-АВН

НАТО следит за ростом военного потенциала Китая, но не намерена развертывать свои силы в регионе - Столтенберг

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: topwar.ru

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран НАТО в среду в рамках подготовки к саммиту организации в Лондоне 3-4 декабря обсудят, в числе прочих проблем, наращивание военного потенциала Китая, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не делаем ничего такого, что угрожало бы какой-либо другой стране в мире. И нет ни планов, ни предложений или намерений развернуть силы НАТО в Китайском море", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по случаю совещания глав МИД стран альянса 20 ноября.

Так он ответил на вопрос, не воспримет ли Китай повышенное внимание НАТО к себе как угрожающее действие.

"Но мы видим, что Китай - это крупнейшая экономика, второй крупнейший оборонный бюджет. Китай инвестирует в развитие своих военных сил и средств, включая сверхвысокие технологии, самолеты, а также в мощнейшую систему баллистических межконтинентальных ракет", - продолжил генсек НАТО.

Он также отметил инвестиции Китая в европейские инфраструктуры, Крайний Север, киберпространство.

"Поэтому мы должны оценить последствия для нашей безопасности такого наращивания в Китае. И как это будет влиять на Европу. Должны оценить всё это", - пояснил Столтенберг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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