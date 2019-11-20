19 ноября - День ракетных войск и артиллерии России

19 ноября отмечается памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии, согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ".

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии. Ранее этот праздник отмечался на основании Указа ПВС СССР от 1 ноября 1988 года и существовал с момента официального возникновения Вооруженных Сил.

Артиллерия считается одним из старейших родов войск. Первые сведения о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших "тюфяки" и "пушки великие" - первые артиллерийские орудия. В 16 веке артиллерия выделилась в самостоятельный род войск, в задачи которого входило обеспечение действий пехоты и кавалерии в бою, а в начале 18 века она разделилась на полевую (в том числе полковую), осадную и крепостную. Еще спустя век стали формироваться артиллерийские полки и бригады.

Свою силу и высокие боевые качества русская артиллерия подтверждала во все времена - в сражениях русских князей, в Полтавской битве, при взятии Измаила, в Бородинском сражении, в русско-японской и на фронтах Первой и Второй мировых войн, всегда внося решающий вклад в достижение общей победы.

Сегодня ракетные войска и артиллерия - род войск Сухопутных войск ВС РФ, являющийся основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций).

Организационно они состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз. Части и подразделения ракетных войск и артиллерии организационно входят в другие виды и рода войск ВС России и других "силовых" структур.